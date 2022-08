Lecce, caso Frabotta: chiede di rientrare alla Juventus

25-08-2022 10:30

Gianluca Frabotta, uno degli acquisti della lunga lista estiva del Lecce, potrebbe già lasciare il Salento prima della fine del mercato. Secondo quando riferisce Tuttomercatoweb, il giocatore non convince pienamente Marco Baroni, fintantochè per sostituirlo è stato acquisito Giuseppe Pezzella, che oggi farà le visite mediche con i pugliesi. Il laterale ex Perugia potrebbe rientrare alla Juventus per poi passare al Brescia, ma il giocatore non vorrebbe scendere nel campionato cadetto e rimanere quindi nella massima serie.

