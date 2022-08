19-08-2022 14:30

Esperienza da vendere e profilo che piace per portare a compimento la salvezza. Luca Ceppitelli, da poco svincolatosi dal Cagliari dove ha vissuto gran parte della sua carriera (8 stagioni dal 2014 al 2022), per un totale di 188 presenze e 8 gol con la maglia sarda tra Serie A, Serie B e coppa Italia, potrebbe rimanere in Italia, dove ha richieste in Serie A.

Su di lui si è palesato l’interesse del Lecce, che cerca un difensore centrale esperto da aggiungere alla batteria di Marco Baroni. I giallorossi sono vicini a convincere il classe 1989, che qualche settimana fa sembrava vicino ad approdare anche lui al Toronto insieme ai già tanti italiani volati in Canada. Nelle ultime ore però crescono le possibilità che Ceppitelli rimanga in Serie A, ma occhio alle alternative: oltre al Lecce è forte l’interesse per l’ex Cagliari di Salernitana e Spezia, pronte ad attendere alla finestra in caso di fumata nera tra il club salentino e il calciatore.

