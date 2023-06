Lefevere: per Evenepoel Mondiale e Vuelta. Poi nel 2024 il Tour

Il team manager della Soudal Quick-Step illustra il programma del suo pupillo

05-06-2023 14:40

Dopo Giro di Svizzera, Clasica San Sebastian e Mondiali di Gaslow, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) proverà a difendere la maglia rossa della Vuelta di Spagna, che ha conquistato lo scorso anno. A dare l’annuncio è il patron della squadra, Patrick Lefevere attraverso le pagine di Het Laastse Nieuws. La corsa iberica partirà il 26 agosto da Barcellona per arrivare, dopo 21 tappe, il 17 settembre a Madrid, come da tradizione. E in chiusura di stagione Evenepoel sarà al via del Lombardia.

Lefevere ha anche annunciato che il prossimo anno Evenepoel punterà alla conquista del Tour de France. “Spero possa vincere la maglia gialla e possa essere uno degli attori principali della serie Netflix” ha affermato il team manager della Soudal Quick-Step.