Lega, Casini: "Chiediamo cabina di regia su stadi"

27-09-2022 17:19

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto al Social Football Summit 2022, per una richiesta: “Chiediamo al governo che venga convocata di nuovo la cabina regia sulle infrastrutture del calcio creata dalla sottosegretaria Vezzali. Come Serie A ci aspettiamo che il nuovo esecutivo, come in parte ha fatto il precedente, riconosca l’importanza del calcio professionistico che è un settore fondamentale dell’economia del Paese”.

“La cosa importante – continua Casini – è che ci sia un ministro e che possa partecipare al consiglio dei ministri insieme agli altri. Con portafoglio? Significherebbe avere delle risorse e in quel caso andrebbero capite quali. È un ragionamento che poi va incluso nel discorso dell’autonomia del Coni, sancita dalla carta olimpica”.