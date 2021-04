Lega Pro: slittano le ultime tre giornate del campionato

Slittano le date delle ultime tre giornate della stagione regolare di Serie C. Questo è quanto deciso nel corso del Consiglio Direttivo tenutosi nella giornata odierna per affrontare il tema dei numerosi match rinviati causa Covid-19 da ricalendarizzare.

Questo il comunicato ufficiale della Lega di serie C: AGGIORNAMENTO DATE DI CALENDARIO 17a ,18a E 19a GIORNATA DI RITORNO – STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 28/L, n. 29/L del 16.09.2020 e n. 47/L del 30.09.2020, il posticipo della 17a ,18 a e 19a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2020/2021 come di seguito riportato:

C A M P I O N A T O S E R I E C 2 0 2 0 – 2 0 2 1

17a giornata di ritorno 18 aprile 2021 anziché 14 aprile 2021

18a giornata di ritorno 25 aprile 2021 anziché 18 aprile 2021

19a giornata di ritorno 2 maggio 2021 anziché 25 aprile 2021

Si comunica che la programmazione relativa alle giornate in oggetto sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.

OMNISPORT | 01-04-2021 13:21