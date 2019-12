Lega, torna di moda Abete

Le dimissioni di Cicala stanno portando a ragionamenti importanti da parte di Gravina. Il presidente federale starebbe pensando, secondo la Gazzetta dello Sport, a ridare al navigato Abete un ruolo di grande prestigio a Palazzo. Potrebbe essere proprio Abete il prossimo Commissario della Lega.

Abete è una vecchia conoscenza del calcio italiano. E' stato anche presidente della Federcalcio dal 2007 al 2014. Si era ricandidato per la presidenza FIGC nel 2018 (inamissibile per aver ricoperto il ruolo già in tre occasioni).

SPORTAL.IT | 18-12-2019 09:00