L'Empoli si tiene una colonna

Il campionato di Serie B sta per ripartire e l'Empoli di Pasquale Marino è pronto allo sprint per un posto nei playoff, che coronerebbe una stagione travagliata.

La società del presidente Corsi è però già al lavoro anche in vista della prossima stagione. E allora, a prescindere che gli azzurri giochino l'annata 2020-2021 in A o in B, Simone Romagnoli dovrebbe fare ancora parte del progetto empolese.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, il difensore prodotto del vivaio del Milan, che andrà a scadenza a giugno, sta trattando il prolungamento con l'Empoli, dove milita dal 2017, ad eccezione dell'anno e mezzo in prestito tra Bologna e Brescia.

La conferma di Romagnoli rappresenterebbe una tutela anche in vista della possibile partenza di Domenico Maietta.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 23:28