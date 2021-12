Leonardo su Sergio Ramos: "Non ci aspettavamo questi mesi, ci sono state tensioni"

21-12-2021 12:42

Tornando indietro, all’estate, alla presentazione ufficiale dei nuovi acquisti del PSG al Parc des Princes, nessuno o quasi avrebbe pensato di ritrovarsi a fine anno a dover fare un bilancio negativo su uno di loro. O, comunque, non così negativo.

L’impatto di Sergio Ramos al Paris Saint-Germain è stato da dimenticare: lo spagnolo finora ha disputato solo 2 gare con i parigini, rispettivamente in Ligue 1 e in Coupe de France.

Una situazione senz’altro dovuta alle difficili condizioni fisiche del difensore, già complicate nell’ultimo periodo al Real Madrid. “Non ci aspettavamo di stare quattro o cinque mesi senza Ramos. Sapevamo che aveva degli strascichi per degli infortuni della scorsa stagione e che avremmo dovuto gestirlo, ma è stata una sorpresa”.

Intervenuto a “Europe 1”, il direttore del PSG, Leonardo, ha parlato proprio della gestione dello spagnolo. “Ci sono state delle tensioni: oggi comunque è sulla strada giusta. Sarebbe davvero importante averlo con noi nella seconda metà della stagione”.

Pochettino spera di poterlo recuperare pienamente per il 2022: intanto, finora, solo grane per lui al Paris Saint-Germain. Non proprio quello che ci si aspettava.

