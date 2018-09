L'eroe del wrestling: "Chiellini meglio di Ronaldo"

Cesaro, un campione svizzero di wrestling che ha trovato la fortuna in America, in WWE, ma che rimane profondamente europeo nel cuore. E come tutti gli europei ama il calcio e, in particolare, ha una predilezione per la Juventus. L’ha già dimostrata in diverse occasioni anche negli ultimi mesi, tifando per i bianconeri sui social, indossando la maglia della Vecchia Signora ad eventi e soprattutto assistendo per la prima volta dal vivo alle prodezze dei suoi beniamini nello scorso agosto, quando Massimiliano Allegri e i suoi uomini si recarono a Philadeplhia per affrontare il Bayern Monaco in occasione della International Champions Cup.

In un’intervista concessa a ‘GazzettaTV’, il lottatore ha parlato della sua passione per il calcio: “Quando ero bambino c’erano molte squadre da seguire – ricorda -. Quando ho lasciato la Svizzera per gli Stati Uniti, invece, era molto difficile seguire il calcio, perché fino a 10 anni fa non era possibile trovare partite trasmesse in tv. La Juventus invece era talmente grande che era possibile trovare i suoi incontri. Poi Stephan Lichtsteiner, che è nato in Svizzera nel paesino che confina con il mio, è arrivato alla Juventus. Da quel momento ho iniziato a fare il tifo per i bianconeri”.

L’obiettivo Champions sembra alla portata quest’anno: “La squadra è molto buona e se non vince quest’anno non so proprio quando potrebbe farlo. In tutti è ruoli è coperta da due o tre ottimi giocatori. Quindi è necessario vincere la Champions League proprio quest’anno”.

Sull’arrivo di CR7: “Penso che Cristiano Ronaldo sia il più forte giocatore del mondo, lo è anche mentalmente. Per essere un calciatore ormai ha una certa età, a 33 anni sei più o meno ‘vecchio’. Però io penso che lui sia come Roger Federer. Per lui l’età non conta, perché è in un ottimo stato di forma sempre. E ha una mentalità vincente, che è la cosa più importante. Ha il fisico da wrestler? Sì, sicuramente ce l’ha. Ma come lottatore penso che Giorgio Chiellini sarebbe migliore di lui. Se dovessi scegliere un Tag Team partner tra la rosa della Juventus, probabilmente non sceglierei Cristiano Ronaldo ma Chiellini”.

