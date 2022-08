02-08-2022 22:11

Robert Lewandowski è tornato in Germaina. No, non c’è alcun problema nella nuova avventura con il Barcellona, semplicemente l’attaccante polacco ha cercato, a quanto pare con successo, di ricucire i rapporti con il proprio vecchio club, il Bayern Monaco, lasciato in maniera piuttosto turbolenta, tra accuse e ammutinamenti minacciati, dopo sei stagioni per trasferirsi proprio in Catalogna.

Il nuovo centravanti blaugrana si è recato presso il centro sportivo del Bayern, intrattendendosi con gli ex compagni e anche con il direttore sportivo Hasan Salihamidzic.

“Sarò sempre grato per ciò che ho vinto e vissuto qui – ha poi dichiarato Lewandowski a ‘Sky Sport Deutschland’ – Ho ringraziato tutti per quello che hanno fatto per me e ho fatto loro dei regali. È stato un momento emozionante per me, ma anche difficile e triste. Ora però posso andare via con la coscienza a posto”.

C’è anche il ringraziamento ai tifosi: L’incontro con Salihamidzic: “Ho visto tutti e li ho ringraziati di tutto, non dimenticherò mai quello che ho avuto qui. Ringrazio i tifosi per il loro supporto”.