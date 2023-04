Lewandowski: "Messi appartiene al Barcellona, sogno di giocare con lui"

Il centravanti polacco: "Siamo concentrati sulla Liga, ma non pensiamo alla differenza con il Real Madrid".

11-04-2023 21:10

Sul possibile ritorno di Messi al Barcellona, Lewandowski si è espresso favorevolmente: “Appartiene al Barça e se torna sarà qualcosa di incredibile. Sappiamo che il suo posto è qui. Non so cosa succederà, ma spero che la prossima stagione potremo giocare insieme”.

Sugli obiettivi da raggiungere in questo finale di stagione, Lewandowski ha concluso: “Sappiamo che il Barça non ha vinto la Liga negli ultimi anni e siamo sulla buona strada. Stiamo tutti lavorando per progredire. Siamo concentrati sulla Liga, ma non pensiamo alla differenza con il Real Madrid. Io e i miei compagni di squadra stiamo lavorando sodo per vincere il titolo”.