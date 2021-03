Lewandowski nella storia della Bundesliga: è il 2° marcatore di sempre

Non ci sono più parole per Robert Lewandowski, protagonista anche oggi della vittoria per 3-1 del suo Bayern Monaco contro il Werder Brema. Il polacco ha timbrato la rete finale, che lo porta nella storia del campionato tedesco.

Il 268esimo goal di Robert Lewandowski in Bundesliga significa che solo Gerd Muller (mostro sacro della storia del calcio mondiale) con 365 reti, ha segnato più goal nella massima serie tedesca rispetto al polacco.

Lewandowski ha infatti appaiato Klaus Fischer, bomber di razza del calcio tedesco a cavallo degli anni ’70 e ’80, in questa speciale classifica. Il primo posto di Gerd Muller è rappresentato dalle sue 364 reti.

Ricordiamo che Lewandowski è già il miglior marcatore straniero della storia della Bundesliga, ormai da tanto. Gerd Muller è avvisato…

OMNISPORT | 13-03-2021 23:29