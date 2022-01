Ligue 1, 22° giornata: cade il Rennes in trasferta, vincono Nantes e Bordeaux

23-01-2022 17:54

Abbiamo assistito ad alcune partite davvero interessante in questa 22° giornata di Ligue 1. Il Nantes ha vinto 4-2 in casa del Lorient coi gol di Girotto, Kolo Muani, Bukari e Geubbels. Di Moffi e Soumano le reti ospiti. Vince anche l’Angers per 2-1 contro il Troyes, e il Nizza, che supera in trasferta il Metz.

Ennesima caduta esterna stagionale per il Rennes, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite in Ligue 1. Questa volta a vincere è il Clemont, grazie ai gol di Da Cunha e Tell. Di Santamaria la rete ininfluente del Rennes.

Pirotecnico 4-3 del Bordeaux che supera lo Strasburgo dopo una partita stupenda. Per i padroni di casa bellissima tripletta di hwang e gol di Elis. Per lo Strasburgo a segno Gameiro con una doppietta e Waris, ma purtroppo non è bastato.

