Non si placano le polemiche dopo la denuncia social da parte di Linda Cerruti per i commenti sessisti e volgari ricevuti sulla sua pagina Instagram dopo aver pubblicato una foto in costume e posizione plastica con le 8 medaglie vinte agli Europei di Roma ad adornare il corpo. La campionessa di nuovo sincronizzato, dopo aver ricevuto diversi attestati di solidarietà nelle ultime ore, sta pensando di andare oltre la semplice condanna e denuncia pubblica.

Linda Cerruti, la foto come Mark Spitz e i commenti sessisti

Linda Cerruti atleta di punta del nuoto sincronizzato italiano è stata tra le protagoniste degli ultimi Europei di Nuoto a Roma. La Cerruti ha vinto ben 8 medaglie, la più titolata, pur non arrivando mai all’ora, ha portato a casa ben 6 argenti e 2 bronzi. Linda sui social ha giustamente sottolineato tutta la sua gioia per il risultato ottenuto. Sfoggiando più volte le medaglie vinte. In una ha le ha messe tutte al collo come fece ai tempi la leggenda del nuoto Mark Spitz.

In un’altra postata solo su Instagram appare in una posa acrobatica – tipica del suo sport – per celebrare gli 8 podi (6 argenti e 2 bronzi) conquistati agli Europei. A testa in giù, con le gambe in tensione quasi a formare una T con il resto del corpo, come se stesse eseguendo un esercizio di nuoto sincronizzato e con il commento: “A distanza di una settimana riguardo con infinita gioia le mie medaglie”.

Linda in quest’ultima foto era ovviamente in costume da gara. Purtroppo come sempre accade sui social la foto ha scatenato i più beceri commenti da parte di molti uomini che ne hanno sottolineato, l’avvenenza della ragazza ma sono andati oltre con veri e propri insulti maschilisti.

La denuncia della Cerruti sugli insulti sessisti

Linda Cerruti ieri ha postato alcuni screenshoot in cui ha ripreso alcuni di questi commenti o sarebbe meglio dire insulti sessisti postati sotto la foto in questione, ovviamente annerendo l’identità dei profili che gli avevano prodotti. Un lungo posto in cui la campionessa di nuoto sincronizzato ha espresso tutto il suo dissenso, dispiacere misto a rabbia.

“[…] basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano. […] Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco VERGOGNOSO e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare? Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli. Ci tengo, allo stesso tempo, a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno “difesa” ed hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un’atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati. E’ questa l’Italia che orgogliosamente rappresento portando la bandiera tricolore in giro per il mondo.

Linda Cerruti, solidarietà dal mondo della politica e dello sport

Non si sono fatte attendere le reazioni e la solidarietà nei confronti della Cerruti. “Sono vicina alla nuotatrice Linda Cerruti, vittima di vergognosi commenti sessisti sui social che condanno fermamente. Questo non è accettabile!“. Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, ex campionessa plurititolata nella scherma. La denuncia di Cerruti ha ricevuto la solidarietà di parecchi utenti che ora stanno rilanciando l’hashtag #atletenonoggetti