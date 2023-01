Lipsia, Dani Olmo: "Contratto? Tutto può accadere"

09-01-2023 22:52

Dani Olmo, attaccante del Lipsia, ha rilasciato un’intervista alla Bild dove ha parlato del suo futuro: “Ho un contratto fino al 2024. Al momento non ci penso, sono concentrato solo sulle prossime partite. Abbiamo tre gare davanti a noi. Le cose accadono così velocemente nel calcio, le cose possono cambiare continuamente. Abbiamo vinto la DFB-Pokal la scorsa stagione e vogliamo fare tutto il possibile anche in questa stagione per giocarci di nuovo i titoli. Ho il mio consulente che si occupa del mio contratto. Mi concentro solo sul calcio. Ho parlato con Max Eberl parecchie volte, ma finora non sull’argomento. Magari ne riparleremo qui in ritiro. Vedremo cosa succede. Tutto è possibile”