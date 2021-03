L'Italia fa tre su tre: Sensi fa felice Mancini, Lituania ko

L’Italia ha battuto per 2-0 la Lituania a Vilnius in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Dopo un primo tempo con pochi acuti, gli Azzurri hanno sbloccato il risultato nella ripresa grazie a un gol del neo entrato Sensi, poi hanno sprecato diverse occasioni con Immobile e rischiato la beffa: nel finale è però arrivato il raddoppio su rigore del bomber della Lazio.

Grazie a questa vittoria, la terza su tre incontri, la squadra di Mancini sale da sola al comando a punteggio pieno nel girone C con 9 punti, a +3 sulla Svizzera che ha una partita in meno.

LA GARA

Primo tempo giocato a ritmi bassi e con rare emozioni. Gli Azzurri non riescono a sfondare il muro eretto dalla squadra baltica, che si difende con grande tenacia, rimediando all’evidente gap tecnico rispetto agli uomini di Mancini. Pochissime occasioni per la Nazionale, l’unica vera chance la spreca malamente El Shaarawy, che manca l’aggancio a due passi dalla porta avversaria. Nel finale di tempo Emerson con un mancino da fuori impegna seriamente per la prima volta Svedkauskas. Qualche brivido nell’impostazione per Donnarumma, un po’ incerto.

I cambi effettuati ad inizio ripresa dal ct rivitalizzano la squadra: Sensi entra per Pellegrini, Chiesa in campo per El Shaarawy. Proprio il centrocampista dell’Inter sblocca il match al 48′, con una conclusione da fuori area che trova impreparato Svedkauskas. Il vantaggio raggiunto dà più fiducia agli ospiti che spingono e si avvicinano al raddoppio con Bernardeschi, Immobile e Locatelli.

Mancini inserisce nel corso del secondo tempo anche Spinazzola e Barella: gli Azzurri continuano a premere alla ricerca di gol, e mancano il 2-0 ancora con Immobile, che al 69′ si divora una palla gol clamorosa su cross di Spinazzola. L’Italia sprecona rischia la beffa: al 73′ Donnarumma riesce a chiudere su Eliosius in area, ma sono brividi per Mancini.

Nel finale di partita si erge a protagonista il portiere dei lituani Svedkauskas, che salva più volte su Locatelli e Immobile. Allo scadere il centrale interista Bastoni è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla schiena.

Al 94′ il raddoppio azzurro: lo firma Immobile dal dischetto dopo un fallo di Kazlauskas su Barella.

OMNISPORT | 31-03-2021 22:40