LIVE LITUANIA - ITALIA 0-0 QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 . LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo stadio LFF di Vilnius per la terza giornata del girone C delle qualificazione alla Coppa del Mondo 2022: i padroni di casa della Lituania ospitano l'Italia di Roberto Mancini.22:15

Gli Azzurri arrivano da due vittorie consecutive per 2-0, con Irlanda del Nord e Bulgaria, e si trovano in vetta al girone a pari punti con la Svizzera.22:15

Dopo Chiellini, Berardi e Caputo, sono tornati a casa anche Grifo, Florenzi e Verratti: il primo, in forza al Friburgo, a causa delle limitazioni vigenti in Germania per le persone provenienti dalla Lituania, i due "parigini" invece per alcuni piccoli problemi fisici.22:16

Per Mancini si tratta dell'ultimo impegno prima dei match con San Marino e Repubblica Ceca che faranno da preludio all'Europeo.22:16

Questa sarà la formazione iniziale dell'Italia (4-3-3): Donnarumma - Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri - Pellegrini, Locatelli, Pessina - El Shaarawy, Immobile, Bernardeschi.20:16

I baltici si trovano invece a 0 punti in classifica dopo la sconfitta per 1-0 in casa della Svizzera. 22:16

Ecco lo schieramento scelto dal ct Valdas Urbonas (4-3-3): Svedauskas - Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas - Dapkus, Simkus, Slivka - Novikovas, Cernych, Sirgedas.20:16

La gara sarà diretta dal fischietto polacco Paweł Raczkowski. Assistenti Radosław Siejka e Adam Kupsik. Il quarto uomo sarà Krzysztof Jakubik.22:17

Vi ricordiamo che in queste qualificazioni non è presente né il VAR né la Goal Line Technology.22:17

1' INIZIA Lituania-Italia. Palla agli Azzurri. 20:46

2' Italia schierata a 3 in fase offensiva con Toloi, Mancini e Bastoni davanti a Donnarumma. Emerson Palmieri e Bernardeschi larghi sugli esterni. 20:49

3' Tiro di Pellegrini dal limite dell'area murato dalla difesa lituana. 20:48

6' Bel passaggio filtrante di Locatelli per Pellegrini che si gira e tira senza però troppa convinzione: l'Italia guadagna comunque un corner grazie a una deviazione non particolarmente convinta di Svedauskas. 20:53

10' Altro tentativo di Pellegrini: questa volta il centrocampista della Roma calcia con potenza ma senza precisione. 20:56

11' Bella triangolazione tra Pessina e Bernardeschi, ma il cross dello juventino viene bloccato da Svedauskas. 21:00

14' Pellegrini viene saltato da Slivka ed è costretto a spendere un cartellino giallo per interrompere l'azione in ripartenza della Lituania. 21:00

15' Slivka rimane a terra dolorante: in campo lo staff medico della nazionale baltica. 21:01

16' Slivka se ne va sulla sinistra trovando poi lo scarico al centro per Novikovas: il centrocampista dell'Erzurum BB calcia di prima ma viene murato dai difensori azzurri. 21:03

18' Bella sponda di Immobile per El Shaarawy con il romanista rimpallato al momento della conclusione. 21:04

19' Tiro altissimo di El Shaarawy. Poca precisione in questi primi minuti per la nazionale di Roberto Mancini. 21:05

21' Girdvainis respinge un debole tentativo di Bernardeschi. 21:06

22' Passaggi corti in velocità dell'Italia e tiro di El Shaarawy deviato in corner. 21:07

27' CHE RISCHIO DONNARUMMA! Lancio in profondità dalla difesa lituana, in l'uscita il portiere del Milan si avventura in un controllo di petto e di un soffio anticipa di piede l'intervento di Cernych. 21:14

27' Primo giallo anche per la Lituania per un intervento in ritardo di Simkus ai danni di Bastoni. 21:17

32' Secondo ammonito tra gli Azzurri per un fallo di Pessina ai danni di Cernych. 21:18

34' Timide proteste di Bernardeschi per un presunto fallo ai suoi danni in area di rigore lituana. 21:19