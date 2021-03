Marcello Lippi, applausi a Roberto Mancini

Il ct campione del mondo del Mondiale 2006 Marcello Lippi in un’intervista al Corriere dello Sport ha elogiato Roberto Mancini: “La sua Italia sa vincere. Stiamo finendo gli aggettivi. Di questa squadra e del suo allenatore è stato detto tutto quello che di positivo c’è da dire, in un percorso di ricostruzione

Il mister viareggino ha un solo appunto: “C’è una cosa che a me dispiace non sia potuta accadere la scorsa primavera a questa Nazionale, quando tutti i programmi saltarono per via della pandemia. Credo che a Mancini e ai suoi avrebbe fatto non bene, ma benissimo poter giocare quelle due amichevoli impegnative e prestigiose che erano in calendario a fine marzo 2020, a Wembley contro l’Inghilterra e poi subito dopo contro la Germania a Norimberga. Lo dico per esperienza diretta”.

“Gli scontri con le big servono a chiudere il cerchio. A dare ancora più autostima. Però è un fatto che la Nazionale di Mancini stia confermando di volta in volta le proprie qualità. Che sono qualità importanti. Si capisce bene la forza di un gruppo sano, giovane, che esalta chiunque viene chiamato a giocare. Chi entra sa quel che deve fare”.

La crescita della difesa: “La si può declinare in tanti modi, ma tutte le grandi squadre italiane hanno saputo ottenere i risultati.

