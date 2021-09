L'Italia vince il Motocross delle Nazioni: stupendi Tony Cairoli, Guadangini e Lupino

L’estate magica dello sport italiano sembra davvero non finire mai, ma prosegue anche in autunno. L’Italia infatti ho trionfato oggi al “Tazio Nuvolari” di Mantova, al termine di una giornata infernale dal punto di vista del meteo, nella 74ma edizione del Motocross delle Nazioni. Il trio composto da Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino regalano al nostro paese una delle vittorie più prestigiose al mondo in termini di Motorsport a 19 anni di distanza dall’ultima volta.

Gara – 3 è risultato decisiva ai fini della vittoria, riservata alle categorie MXGP e Open, con il 2° posto di un Cairoli leggendario all’ultimo tentativo disponibile per rompere il tabù nazionale, ed il 17° di Alessandro Lupino, penalizzato di 10 posizioni per aver tratto vantaggio uscendo fuori dal tracciato in partenza.

L’Italia vince di un solo punto sull’Olanda nonostante un pazzesco Jeffrey Herlings, super dominatore arrivato sul traguardo con un secondo di vantaggio sul secondo arrivato. Terzo posto sempre per l’olandese Glenn Coldenhoff, ma non è stato sufficiente per difendere il titolo 2019 conquistato all’università del motociclismo di Assen.

Terzo gradino del podio per la Gran Bretagna, distante appena due punti dall’Italia e uno dall’Olanda: quarta piazza per Ben Watson e sesta per Shaun Simpson.

Fuori dal podio la Russia ma soprattutto la Francia, grande favorita alla vittoria dopo Gara-1 (il ritiro di Tom Vialle è stato devastante per i Galletti).

26-09-2021