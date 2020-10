Livaja sbaglia, Carrera lo manda sotto la doccia

Non è certo iniziata in maniera positiva l’avventura dell’AEK Atene nella fase a gironi di Europa League 2020/2021. Sconfitta pesante sul campo del Braga, che ha dominato il match contro la squadra greca, battendola per 3-0. Per Marko Livaja gara da dimenticare.

L’ex Inter, subentrato nella ripresa e precisamente al minuto 61 , ha deluso le aspettative del suo tecnico, esploso in seguito al tris del Braga. Arrivato, infatti, da una palla persa da Livaja a centrocampo, che ha innestato il contropiede e dunque l’ultimo gol della gara.

Livaja è quindi stato sostituito non per in infortunio, ma per il suo scarso rendimento in campo: l’essere rimasto a terra dopo aver perso palla, invece di rialzarsi e inseguire l’avversario, ha mandato su tutte le furie Carrera, tecnico dell’AEK che ha immediatamente riportato in panchina Livaja

Al minuto 89 Livaja nuovamente fuori: il match contro il Braga è durato per lui di fatto appena 28 minuti. Non per infortuni o cambi tattici per provare a rimontare: solamente una punizione per l’atteggiamento, non andato giù al tecnico italiano.

Classe 1993, Livaja ha giocato in Italia per Cesena, Inter, Atalanta ed Empoli: genio e sregolatezza l’hanno portato a girare per Serie A, Russia, Spagna ed ora Grecia, dove milita dal 2017 in virtù di numeri mai così positivi, con la doppia cifra tra le varie competizioni raggiunta per tre anni di fila.

Prima della deludente – per tutti – gara contro il Braga, Livaja aveva giocato quattro gare nel campionato ellenico, segnando un gol. Ora però dovrà stare attento ad un Carrera per nulla propenso ad accettare cali di concentrazione, neanche ad inizio stagione.

OMNISPORT | 22-10-2020 23:36