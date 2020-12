Liverpool, Gerrard rivela il suo sogno

Steven Gerrard, ex capitano del Liverpool e attuale allenatore dei Rangers, in una intervista a The Athletic ha parlato del suo futuro: “Il Liverpool è un club che significa tutto per me. Ma adesso abbiamo uno dei migliori allenatori al mondo a guidarlo, se non il migliore. Ha fatto un lavoro incredibile da quando è arrivato e mi auguro possa restare ancora per tanto tempo”.

“In futuro nessuno può prevedere cosa succederà, io ho un legame molto forte col Liverpool ma il fatto che abbia giocato lì non vuol dire che in futuro sarò manager dei Reds. Quando quella posizione si renderà disponibile, ci sarà una fila chilometrica piena di top manager pronti a offrirsi”.

OMNISPORT | 27-12-2020 14:42