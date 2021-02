Liverpool in crisi totale: tre goal presi in 7 minuti dal Leicester

Cosa succede al magico Liverpool di Jurgen Klopp ? Da un mese a questa parte la stagione dei Reds ha preso una bruttissima piega, con sole due vittorie in Premier League e l’eliminazione dalla FA Cup per opera del Manchester United.

Ma quello che preoccupa maggiormente è il dato relativo alle sconfitte, ben cinque nelle ultime sette partite tra campionato e coppa. L’ultima è arrivata contro il Leicester ed è la terza consecutiva. Ma a renderla ancor più clamorosa è la dinamica.

Il Liverpool era infatti avanti 1-0 fino al 78′ grazie al goal del solito Salah, ma in 7 minuti è successo praticamente di tutto: prima l’1-1 di Maddison e poi l’incredibile uno due firmato Vardy-Barnes che ha ribaltato definitivamente la partita sul 3-1.

La fotografia del pessimo momento del Liverpool è rappresentata dal 2-1 di Vardy, arrivato dopo un errore clamoroso di Allison in collaborazione col nuovo acquisto Kabak.

Con questa sconfitta il Liverpool saluta praticamente la Premier (è a -10 dal City ma con due partite in più) e a febbrario si trova in corsa solo per la Champions, con l’obiettivo di salvare una stagione altrimenti fallimentare.

OMNISPORT | 13-02-2021 19:29