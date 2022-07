Liverpool, Jurgen Klopp chiude il mercato dei Reds

23-07-2022 23:36

Secondo il tecnico Jurgen Klopp, non ci saranno altri arrivi al Liverpool in questa finestra di trasferimenti, a meno che non si verifichino infortuni o si venda qualcuno.

I Reds hanno già aggiunto Darwin Nunez, Fabio Carvalho e Calvin Ramsey alla squadra dalla fine della scorsa stagione e nelle ultime settimanesi è parlato molto di un centrocampista.

Jude Bellingham del Borussia Dortmund e Matheus Nunes dello Sporting sono stati segnalati come obiettivi, ma Klopp sembra escludere ulteriori investimenti.

Parlando con Sky Sports, l’allenatore tedesco ha risposto alla domanda se ci saranno altri acquisti: “A meno che non ci siano infortuni o vendite di giocatori, no, abbiamo la nostra rosa a posto per la prossima stagione. Speriamo che non ci siano [infortuni], così i tifosi del Liverpool potranno concentrarsi su altre cose”.

L’ex giovane del Fulham Carvalho ha impressionato nel pre-campionato, mentre Darwin ha segnato quattro gol nel 5-0 rifilato al Lipsia giovedì scorso, con Carvalho che ha fornito l’assist per il quarto gol dell’attaccante uruguaiano alla Red Bull Arena.