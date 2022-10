Liverpool, Klopp: "Diogo Jota salterà il Mondiale"

18-10-2022 16:00

Diogo Jota si è fermato domenica durante la partita del Liverpool vinta sui rivali del Manchester City. E ora il problema al polpaccio destro costringerà l’attaccante portoghese a saltare la prossima Coppa del Mondo in Qatar. Ad annunciarlo il tecnico Jurgen Klopp: “Le notizie non sono davvero buone su Diogo. Salterà il Mondiale. Ha subito un infortunio al polpaccio piuttosto grave e avrà bisogno di tempo per guarire”.

L’allenatore tedesco ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League dei suoi Reds contro il West Ham. L’infortunio di Jota non è dunque un problema solo per il Portogallo, ma anche per il Liverpool di Klopp quasi qualificato agli ottavi di Champions League e però soltanto ottavo in campionato a -14 dall’Arsenal primo.