Liverpool, Klopp: "In Champions serve una reazione"

Domani alle ore 21-00 andrà in scena la sfida tra Porto e Liverpool valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League da giocarsi in terra lusitana. Questa sarà la quinta volta che il Liverpool affronterà il Porto in Champions League da quando Jürgen Klopp è diventato l’allenatore del club: i Reds hanno vinto più partite (tre), segnato più gol (11) e mantenuto più volte la inviolata (tre) contro i portoghesi rispetto a qualsiasi altro avversario nella competizione sotto Klopp.

Proprio Klopp ha parlato oggi in conferenza stampa presentando la sfida:

“Non bisogna vedere le cose più grandi di quello che sono, ma ora dobbiamo mostrare una reazione, questo è certo”, dice il tedesco dopo il pareggio per 3-3 con il Brentford in Premier.

“Penso che sia davvero difficile vincere una partita di calcio quando non difendi al tuo livello più elevato ed è quello che non l’abbiamo fatto sabato scorso. Non pensiamo alle ultime due sfide, pensiamo a questa partita – ha affermato -. Sono una squadra di alto livello, non c’è dubbio su questo. Si qualificano ogni anno per la Champions, sono sempre primi o secondi nel campionato portoghese, ed è per questo che ci stiamo preparando, non per una squadra che abbiamo battuto in passato”.

OMNISPORT | 27-09-2021 17:25