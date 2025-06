Juventus, Tudor cambia tutto e lancia la sfida al Manchester City: Guardiola porta Reijnders e compagni in spiaggia

Ai bianconeri basta un pareggio contro il City, Tudor si affida al turnover e punta alla vittoria: dentro Koop, Vlahovic e Nico Gonzalez. Palleggi e yoga in spiaggia per i Citizens

Basterà un pareggio alla Juventus per chiudere la fase a gironi del Mondiale per Club al primo posto. Al Manchester City, anch’esso già qualificato come i bianconeri, servirà vincere per scavalcare i rivali. Tudor si affiderà a un ampio turnover, puntando su Koopmeiners e Vlahovic, ma sogna ugualmente il colpaccio; Guardiola e i suoi, intanto, se la spassano al mare.

Juve, basta un pari, ma Tudor punta alla vittoria

Alla Juventus basterà non perdere contro il Manchester City (ore 21 italiane, le 3 di notte negli Stati Uniti) per chiudere la fase a gironi al primo posto, dopo le goleade contro l’Al-Ain (5-0) e il Wydad Casablanca (4-1). Entrambe a pari punti, ma con un gol in più segnato dai bianconeri: quello che potrebbe fare la differenza nello scontro diretto di stasera.

Un pareggio, dunque, farebbe felice la Juventus e costringerebbe i Citizens al secondo posto. Ma alla vigilia Igor Tudor è stato chiaro: “Non ho mai giocato per il pareggio, andiamo in campo per vincere, come sempre”, ha spiegato il tecnico bianconero, al primo confronto in carriera contro Pep Guardiola: “Per me è il migliore allenatore del mondo”, ha proseguito il croato.

Juve-City, Tudor si affida al turnover. Chi gioca

Il Mondiale per Club della Juventus è iniziato bene. Le 9 reti segnate (a fronte dell’unica subita, contro il Casablanca) è un primo biglietto da visita da mostrare, in attesa di impegni più complicati, a partire da quello contro il Manchester City: “Con il passaggio del turno abbiamo centrato un mini-obiettivo e questo ci fa stare bene. Ma non facciamo calcoli, ragioniamo partita dopo partita”, ha analizzato Tudor.

Le gare ravvicinate, in aggiunta a quelle già affrontate in questa interminabile stagione, e al caldo intenso di Orlando, in Florida, spingerà l’allenatore a cambiare buona parte degli interpreti: “E’ giusto farlo, con queste temperature non si può spingere come si vorrebbe, ha detto bene Guardiola. Infatti lui ha già variato due volte l’undici di partenza”.

Avranno spazio dal primo minuto Koopmeiners, chiamato a riscattare la deludente stagione d’esordio in bianconero, e Vlahovic, in odore di addio. Con loro anche Nico Gonzalez, Locatelli e Kostic, destinatario dei complimenti di Tudor: “Mi ha sorpreso, ha una buona gamba, mi piace molto”, ha spiegato, aprendo le porte alla riconferma dopo l’anno in prestito al Fenerbahce.

In attacco potrebbe esserci ancora Yildiz, uomo simbolo della rinascita bianconera, tra i migliori nelle prime due gare del Mondiale: “Kenan sta giocando bene, ma non è l’unico. Chiaro che, chi fa gol e salta l’uomo, si esalta di più agli occhi della gente. La sua forza è l’amore per il calcio, spinge dal primo all’ultimo minuto, non si risparmia mai”. Partirà dalla panchina Conceiçao, brillante contro l’Al-Ain, ma vittima di un problemino fisico contro il Casablanca: “Ha un fastidio a un polpaccio, andrà in panchina”, ha confermato Tudor.

Manchester City, partitella e yoga in spiaggia

Di fronte a una Juventus in palla e motivata si presenterà un Manchester City ritrovato. Il buonumore si taglia a fette in casa Citizens, dopo una stagione particolarmente tormentata e avara di successi. Dopo le prime due vittorie, Reijnders e compagni attendono il primo esame di livello. Per recuperare le energie fisiche e mentali e patire meno il caldo, Guardiola ha portato tutti in spiaggia. Volti distesi, sorrisi e l’immancabile pallone: prima alcuni palleggi, poi una partitella sulla sabbia rovente della Florida.

Pure il tecnico spagnolo ha partecipato ai giochi, prendendo parte a una sfida di beach volley a due tocchi (il “don’t let it drop”), immortalato e postato sui canali social del City. Quindi una lezione di yoga, con istruttore al seguito, per allontanare le tensioni e prepararsi anche mentalmente allo scontro diretto con la Juventus.