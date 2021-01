Liverpool ko a Southampton: il Manchester United completa l'aggancio

Sembrava imbattibile, il Liverpool. Impossibile da sfidare per chiunque, troppo più forte delle avversarie. E invece, la realtà sta dicendo ben altro: la squadra di Klopp si è improvvisamente infilata in un tunnel dal quale sta faticando a uscire.

Nel posticipo della diciassettesima giornata di Premier League, dopo aver racimolato due punti in 180 minuti, Salah e compagni hanno perso in casa del Southampton. Un 1-0 firmato da Danny Ings, un ex che, tra un infortunio e l’altro a un ginocchio, ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto nella propria carriera. Punizione scodellata da Ward-Prowse, lob mancino a superare Alisson e vantaggio Saints dopo due minuti.

La gara, in pratica, è finita lì. Anche perché il Liverpool ha fatto troppo poco per cercare il pareggio. Una buona occasione per Salah nel primo tempo, qualche mezzo brivido firmato Mané, ma il Southampton è riuscito a tenere la porta chiusa. Sfiorando, anzi, il 2-0 con Tella e Djenepo.

E ora, occhio alla situazione in vetta: il Manchester United, il disastrato Manchester United che all’inizio della stagione ne prendeva 3 in casa dal Crystal Palace e addirittura 6 dal Tottenham, ha completato l’aggancio. 33 punti una, 33 punti l’altra. Con la squadra di Solslkjaer che ha ancora una gara in meno rispetto a quella di Klopp. E ora l’attesa per lo scontro diretto dell’Anfield Road, in programma domenica 17, è già spasmodica.

Menzione anche per il Southampton di Ralph Hasenhüttl: gioca bene, è brillante, non ha paura contro le grandi. E ora sale a quota 29 punti in classifica. Gli stessi del Manchester City e del Tottenham, tre più del Chelsea. E al 90′ il tecnico tedesco si è inginocchiato sul terreno di gioco in lacrime. Felicità pura.

PREMIER LEAGUE, 17ª GIORNATA

EVERTON-WEST HAM 0-1 [86′ Soucek]

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA 2-1 [40′ Martial (M), 58′ Traoré (A), 61′ rig. Bruno Fernandes (M)]

TOTTENHAM-LEEDS 3-0 [29′ rig. Kane, 43′ Son, 50′ Alderweireld]

CRYSTAL PALACE-SHEFFIELD UNITED 2-0 [4′ Schlupp, 45′ Eze]

BRIGHTON-WOLVERHAMPTON 3-3 [13′ Connolly (B), 19′ Saiss (W), 34′ aut. Burn (W), 44′ rig. Ruben Neves (W), 46′ rig. Maupay (B), 70′ Dunk (B)]

WEST BROM-ARSENAL 0-4 [23′ Tierney, 28′ Saka, 60′ e 64′ Lacazette]

NEWCASTLE-LEICESTER 1-2 [55′ Maddison (L), 72′ Tielemans (L), 82′ Carroll (N)]

CHELSEA-MANCHESTER CITY 1-3 [18′ Gundogan (M), 21′ Foden (M), 34′ De Bruyne (M), 90′ Hudson-Odoi (C)]

SOUTHAMPTON-LIVERPOOL 1-0 [2′ Ings]

BURNLEY-FULHAM rinviata

CLASSIFICA

LIVERPOOL 33 punti

MANCHESTER UNITED 33

LEICESTER 32

EVERTON 29

TOTTENHAM 29

MANCHESTER CITY 29

SOUTHAMPTON 29

ASTON VILLA 26

CHELSEA 26

WEST HAM 26

LEEDS 23

ARSENAL 23

WOLVERHAMPTON 22

CRYSTAL PALACE 22

NEWCASTLE 19

BURNLEY 16

BRIGHTON 14

FULHAM 11

WBA 8

SHEFFIELD UNITED 2



OMNISPORT | 04-01-2021 23:25