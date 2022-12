Liverpool, ufficiale Gakpo: "Non vedo l'ora di iniziare"

28-12-2022 23:05

Adesso è ufficiale: Gakpo è un giocatore del Liverpool. Al Psv vanno 42 milioni, il giocatore olandese indosserà la maglia numero 18. Queste le parole del 23enne: “Mi sento davvero bene, sono davvero entusiasta di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e iniziare a giocare per questo fantastico club”.

“Penso che questo sia un grande club per me entrare e provare a mostrare quello che posso fare. Per me è bello crescere qui, ci sono molti grandi giocatori qui dai quali posso imparare molte cose”, ha concluso Gakpo.