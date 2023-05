Lo Sheffield Wednesday esulta: è promosso in Championship

Ai playoff di League One, 1-0 a Wembley al 123' dei tempi supplementari con rete di Windass

29-05-2023 22:24

Nel calcio d’Oltremanica restava solo lo spareggio per accedere dalla League One alla Championship. A esultare a Wembley, dopo i tempi supplementari, è stato lo Sheffield Wednesday, che ha avuto ragione 1-0 del Barnsley ai tempi supplementari grazie alla rete al terzo minuto di recupero dopo il 120′ da parte di Josh Windass, quando tutto sembrava incanalato verso i calci di rigore.

Gli Owls torna quindi in seconda serie in compagna di Plymouth Argyle ed Ipswich Town. Un percorso tortuoso quello del “Weds”, che – dopo il terzo posto della regular season – aveva rimontato con un clamoroso 6-1 la sconfitta patita per 4-0 nella semifinale di andata contro il Peterborough.