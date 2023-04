Secondo quanto riportato da “The Telegraph”, il Manchester United è pronto ad offrire 92 milioni per l’attaccante inglese

25-04-2023 11:47

Al termine di questa stagione Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham. Il capitano degli Spurs, nonché bandiera del club, come riporta The Telegraph, sarebbe sempre più in direzione Manchester, lato United.

Il club del tecnico olandese Erik Ten Hag sarebbe pronto a investire, per arrivare a ottenere l’attaccante inglese, 92 milioni di euro. La cifra, pressoché irrinunciabile, farebbe dividere le strade tra Kane e il Tottenham con un anno di anticipo: la stella inglese, nonché capitano della nazionale, infatti, ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024.