L'Olimpia non sbaglia e raggiunge la Virtus Bologna in finale

L’Olimpia Milano risponde alla Virtus Bologna e batte la Dinamo Sassari 87-69, chiudendo la serie 3-0 come i campioni d’Italia in carica. Anche quest’anno la finale per lo scudetto sarà tra i meneghini e i freschi vincitori dell’EuroCup.

Non c’è storia in gara-3 tra l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari, anche se il primo quarto ha lasciato pensare a una partita equilibrata e addirittura a una possibile vittoria dei padroni di casa, che hanno chiuso i primi 10′ in vantaggio 19-17 dopo essere stati avanti di 8 punti.

L’Olimpia però nel secondo quarto mette le cose in chiaro: Datome e Hines danno spettacolo sia dalla linea dei tre punti sia sotto canestro e gli ospiti tornano negli spogliatoi con un vantaggio di più 13 sui rivali della Dinamo Sassari.

Nel terzo quarto i meneghini, dopo un inizio difficile, vengono strigliati da coach Ettore Messina e si rimettono presto in carreggiata tornando ad allungare. Gli ospiti chiudono praticamente i conti a 10′ dalla fine grazie a un vantaggio di 18.

Nell’ultimo quarto l’Olimpia Milano gestisce il vantaggio e chiude i conti 87-69. Serie praticamente senza storia, difficilmente vedremo tanto squilibrio in finale tra i ragazzi di Ettore Messina e la Virtus Bologna.