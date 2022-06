Lotito applaude i romanisti e fa infuriare i laziali: caos sul web

10-06-2022 09:34

Claudio Lotito non perde il gusto della polemica. Ancora una volta le parole del presidente della Lazio scatenano una serie infinita di reazioni, riuscendo nel compito di far arrabbiare sia i tifosi della sua squadra che quelli avversari, in particolare gli acerrimi nemici della Roma.

Lotito: “I laziali li ho abituati troppo bene”

Il rapporto tra i tifosi della Lazio ed il loro presidente non è mai stato particolarmente idilliaco. Colpa forse dell’atteggiamento sempre molto schietto di Claudio Lotito o delle ambizioni mai completamente realizzate da parte della squadra. Ora per è il numero uno biancocelesti a passare al contrattacco nel corso di un intervento a chiusura della campagna elettore di Fondazione e Udc a Viterbo.

“Non sono abituato a vendere sogni – ha detto Lotito – ma realtà. I tifosi hanno ragione dal punto di vista passionale a dire che la squadra sia un loro patrimonio. Ma da punto di vista della gestione non è così. Abbiamo vinto la Supercoppa con l’Inter di Mourinho che aveva conquistato il triplete (facendo riferimento in realtà all’edizione 2009, prima che i nerazzurri conquistassero i tre trofei). E il giorno dopo allo stadio non c’era nessuno. I laziali sono particolari, forse li ho abituati troppo bene. I romanisti sono contenti anche se va male”.

I tifosi laziali all’attacco: Che personaggio

Le parole del presidente Lotito vengono accolte piuttosto male dai tifosi della Lazio che si lanciano all’attacco: “Il solo fatto che Lotito confonda la vittoria di Supercoppa non con l’Inter che ha vinto il triplete ma con quella che andrà a vincere quell’anno, dà la misura del personaggio che piega i fatti al suo tornaconto”. Anche Ilaria si scaglia contro il presidente: “Non perde occasione di vomitare sui tifosi che giustamente lo odiano. Si meriterebbe lo stadio vuoto, ma vuoto proprio”. E ancora: “Lotito ci dica per quando eravamo in B c’erano 60mila persone con Longo presidente? Pensa di stimolare così i tifosi ad andare allo stadio?”.

L’ironia dei tifosi della Roma su Lotito

Nella questione intervengono anche i tifosi della Roma che non perdono l’occasione per fare ironia: “Claudio non so come dirtelo. Non è tanto che non vengono allo stadio. E’ che so proprio quattro gatti”. Anche Maurizio critica i laziali: “La verità è che sono quattro gatti e anche male assortiti, sempre ospiti a Roma. Ma quale abituati bene, frustrati semmai. Preferiscono spendere soldi in maglie e sciarpe del Bodo, Leicester e Feyenoord piuttosto che andare a vedere le squallide partite della loro squadra”.