Lotta libera, Chamizo è d'argento agli Europei

L'italo-cubano si ferma sul più bello, contro Salkazanov, ma sono otto i suoi podi continentali di fila.

19-04-2023 20:30

Frank Chamizo conquista la medaglia d’argento agli Europei di lotta libera in corso a Zagabria.

L’atleta di origine cubana, che ha gareggiato in maniera brillante nelle eliminatorie, ha ceduto nell’ultimo atto al russo (naturalizzato slovacco) Tajmuraz Salkazanov, che firma così la tripletta nella categoria -74 kg. L’incontro, dopo la fase di studio in cui Chamizo riceve un avvertimento per passività, è preso in mano da Salkazanov, che sigla il primo punto trascinando l’italiano oltre l’area di lotta: nella ripresa una discutibile penalità per passività vale il 2-0, con il 3-0 che nasce dalle forzature offensive inevitabili. Il punto della bandiera è per passività del 27enne russo.

Sono otto così i podi europei consecutivi, inclusi quattro successi, ottenuti da Chamizo, pronto a lasciare il segno ai Mondiali di Belgrado, dove saranno in palio i pass per le Olimpiadi.