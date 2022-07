Lotto Soudal: rinnovo contrattuale per Thomas De Gendt

04-07-2022 12:55

Prosegue il matrimonio tra Thomas De Gendt e la Lotto Soudal.

Dopo otto stagioni disputate insieme è stato siglato un nuovo contratto biennale, con scadenza dunque al termine del 2024. Soddisfazione per entrambe le parti: il ciclista belga si conferma ancora corridore in grado di lasciare il segno e saper piazzare zampate vincenti come dimostrato all’ultimo Giro d’Italia.

De Gendt oltre a svolgere un ruolo essenziale per il team in supporto ai suoi capitani, ha come obiettivo per i prossimi anni di continuare con questo ruolo, pronto a sostenere la nuova generazione di talenti che sta emergendo in squadra, sempre andando a caccia di tappe, specialità nella quale negli anni si è dimostrato uno dei più temibili in gruppo.

“Gli ultimi otto anni sono stati per la maggior parte un successo, con belle vittorie e grandi ricordi. Non vedo l’ora di aggiungere altri due anni a questa avventura. Sono molto curioso di vedere l’evoluzione della squadra nei prossimi anni, con giovani talenti come Maxim Van Gils o Arnaud De Lie e con l’arrivo del nuovo sponsor. Io comunque penso ancora a vincere qualche corsa, poi mi auguro di poter aiutare la squadra ogni volta che salgo in sella”.