Luca Marini: "Non vedo l'ora di scendere in pista"

24-02-2022 19:25

Luca Marini in occasione della presentazione del VR46 Racing Team ha parlato a Sky della stagione che sta per cominciare: “Dal vivo la moto è molto bella, non vedo l’ora di scendere in pista. Mi piace il numero sul ‘codone’, ha uno stile molto particolare. Questo dettaglio rende tutto più iconico. Voglio fare un buon lavoro con Ducati ed il team”.

“I test sono andati bene – ha continuato il fratello di Valentino Rossi -, sono cresciuto molto sotto ogni aspetto. Ho fatto una preparazione precisa, sono convinto che posso ottenere dei buoni risultati anche in MotoGP. Credo che riusciremo a ben fare con Ducati per confermarci i migliori della griglia. Mi sento pronto, non vedo l’ora di iniziare”.

Sugli obiettivi da raggiungere: “Non ho un obiettivo per ora, è troppo presto perché tanta gente si nasconde. Il mio target è sicuramente lottare per il podio”.

