Luis Enrique. "Le semifinaliste non hanno nulla più di noi"

12-12-2022 23:24

L’ex ct della Spagna Luis Enrique ha parlato nel corso di una diretta Twitch dell’esperienza al Mondiale: “Le critiche? Dico sempre ai giocatori che devono apprezzare che chi li critica li ammira. Decidono di sfogarsi dietro uno schermo. Quella persona ti ammira, ma non sa il danno che ti sta facendo. La possibile finale? Non voglio ripetere Francia-Croazia. Sarebbe bello se vincesse il Marocco. Sento che abbiamo perso un’ottima opportunità perché il gruppo era molto buono. Guardo le semifinaliste e non vedo niente di meglio di noi. Sto molto male per i giocatori. Fin dal primo giorno abbiamo cercato di convincere i giocatori che c’era una reale possibilità di vittoria finale. Nella prima fase eravamo a un buon livello. Contro il Marocco è stato difficile per noi segnare. Sono io il responsabile”.