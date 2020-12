Luis Van Gaal critico con Donny Van de Beek

Con un’intervista a Ziggo Sport, l’ex tecnico del Manchester United Luis Van Gaal critica la decisione del suo connazionale Donny Van de Beek di trasferirsi dall’Ajax allo United.

Queste le sue parole: “Spero che il suo momento arrivi, ma non ha fatto una buona scelta. Con Pogba e Fernandes, dove dovrebbe giocare? Poteva capirlo in anticipo e, essendo un ragazzo con delle grandi qualità, avrebbe potuto trasferirsi in un’altra grande squadra, che gli avrebbe reso più giustizia”.

OMNISPORT | 13-12-2020 16:40