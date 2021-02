Lukaku-Ibrahimovic nella storia: spunta il murale

Il testa a testa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia diventa arte. A Milano, vicino a San Siro, è comparso un murale che immortata per sempre i bomber di Milan e Inter nell’ormai iconico testa a testa.

L’opera ha fatto subito il giro della rete, trovando riscontri molto positivi da parte dei tifosi di entrambe le società. La scritta a fianco dell’immagine: “Face to face, Heart to Heart”. Ancora si attende la fine dell’indagine della Figc sulla questione: potrebbero arrivare presto provvedimenti disciplinari per entrambi i giocatori.

OMNISPORT | 15-02-2021 08:00