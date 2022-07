L'ultima di Allyson Felix: "Ho avuto una carriera incredibile"

16-07-2022 13:16

Allyson Felix, una delle atlete più iconiche dello sport americano e dell’atletica mondiale, qualche giorno fa ha annunciato il ritiro dopo il Mondiale di casa, quello di Eugene iniziato nella giornata di ieri.

Ieri, 15 luglio, una vera e propria passerella per lei davanti ai connazionali e alla famiglia. La statunitense ha preso parte alla staffetta mista 4×400 mettendosi al collo il bronzo. Una carriera fatta di successo, di medaglie internazionali ma anche di tante lotte per la parità di sesso.

L’auguro, lo ha detto lei stessa al termine della gara, è quello infatti di essere ricordata oltre la pista di Atletica.

Come riportato da Ansa, ha detto: «Ho avuto una carriera incredibile: mi sono divertita, affrontando momenti di grande felicità e altri di profonda delusione, ma questo è lo sport e io lo amo. Sono alla fine di un lungo viaggio, pronta a finire lì dove ho cominciato, a casa mia, per un addio pieno di emozioni e per questo stupendo. Spero di essere ricordata come un’atleta ferocemente competitiva, ma soprattutto come qualcuno che ha lasciato lo sport meglio di come l’ha trovato, cercando di lottare per più uguaglianza e di dare sostegno a tutte le donne«