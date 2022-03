Lutto nel mondo del wrestling, morto Scott Hall

15-03-2022 09:55

Il mondo del wrestling piange la prematura scomparsa di Scott Hall, una delle figure più amate per le sue imprese in WWF prima e WCW dopo. Il “cattivo per eccellenza” è morto all’età di 63 anni.

Secondo PW Torch, la morte sarebbe dovuta a delle complicanze dopo l’intervento chirurgico a un’anca. Nel corso della sua carriera, è stato avversario ma anche compagno di Hulk Hogan in più occasioni sul ring: “Lui mi ha resuscitato quando ero fuori da questo monto”, le parole dello stesso Hulk Hogan riportate da ESPN.

