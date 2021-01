Maicon: "Il calcio è sempre lo stesso"

L’ex terzino di Inter e Roma Maicon si mette in gioco a 39 anni al Sona, in Serie D: “Ho sempre avuto il pensiero di tornare in Italia, me lo chiedevano anche i miei familiari. Adesso è arrivata questa opportunità, l’ho accettata subito e sono fortunato: in futuro potrei giocare anche con mio figlio Felipe, 15 anni, anche lui è qui con me”.

“Non cambia nulla. Il calcio è sempre lo stesso in qualsiasi categoria. I trionfi con l’Inter sono un passato molto bello, adesso riparto da qua, mi hanno accolto benissimo e ho voglia di giocare. Non vedo l’ora. Il calcio è la mia vita. Ho sempre tante motivazioni”.

OMNISPORT | 09-01-2021 16:44