Malagò: "Ok dal governo alla partecipazione di russi e bielorussi"

Il presidente del Coni: "Non si capisce perché se il russo Medvedev può vincere agli Internazionali di Roma ed essere applaudito dal pubblico oltre che dai ministri presenti, questa cosa non può valere pure per gli altri sport".

23-05-2023 16:51

Fonte: Getty Images