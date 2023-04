Maldini: “Oggi l'atmosfera e' magica”

Il direttore tecnico ai microfoni di Infinty: “Siamo orgogliosi del nostro cammino e speranzosi di poter andare avanti per regalare ancora altri sogni”

12-04-2023 21:48

Prima dell’inizio dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli ha parlato Paolo Maldini. Il direttore tecnico dei rossoneri, ai microfoni di Infinity, ha parlato del rinnovo di Leao: “La fiducia cresce, ma oggi non è l’argomento giusto”.

Prosegue poi l’ex capitano del Milan: “Oggi l’atmosfera è magica, non c’era da qualche anno e siamo contenti. Siamo orgogliosi del nostro cammino e speranzosi di poter andare avanti per regalare ancora altri sogni. I sogni fanno parte del bagaglio tecnico e morale del Milan, abbiamo una squadra giovane che non ha ancora espresso tutto il proprio bagaglio tecnico”.