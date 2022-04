Man City, la proprietà ha un nuovo obiettivo: il Palermo

16-04-2022 09:22

Sappiamo bene che la proprietà del Manchester City ha tantissime squadre in giro per tutto il mondo. La City Football Group, la holding che presiede l Manchester City creata dallo sceicco Mansour, ora, vuole espandersi anche in Italia e, come riporta Sky Sport, avrebbe preso di mira il Palermo calcio.

Queste sono le altre società controllate dalla proprietà del City: Manchester City (Inghilterra), New York City(Stati Uniti), Melbourne City (Australia), Yokohama Marinos (Giappone), Montevideo City (Uruguay), Girona (Spagna), Sichuan Jiuniu (Cina), Mumbai City(India), Lommel (Belgio) e Troyes (Francia).

Questa è una pratica abbastanza consolidata nel mondo Premier League, ma ora sembra proprio il City voglia espandersi anche nel nostro paese.

OMNISPORT