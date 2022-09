Manchester City: rifiutata offerta per l'acquisizione di Neymar

03-09-2022 12:04

Secondo quando riportato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca, nell’ultima giornata di calciomercato poteva andare in scena uno scambio sensazionale. Nelle ultime ore di contrattazione, il Paris Saint Germain avrebbe offerto il brasiliano Neymar al Manchester CIty, in quanto rientrerebbe solo parzialmente nel piano di gioco di Christophe Galtier e ormai sarebbe troppo oneroso per le casse dei parigini. Tuttavia, i campioni d’Inghilterra hanno rifiutato di acquisire l’attaccante carioca proprio su specifica richiesta di Guardiola.