Manchester United, De Jong primo nome per la mediana

02-06-2022 19:11

Il Manchester United si sta mettendo in modo e si prepara a una sessione di calciomercato davvero infuocata. L’ingaggio di Erik ten Hag ha inevitabilmente portato a un’altra revisione della squadra e il resto del mercato è in qualche modo legato a chi lascerà e a chi arriverà all’Old Trafford nella prossima stagione.

Secondo le indiscrezioni, uno di questi arrivi potrebbe portare a una riunione tra il nuovo manager e un suo ex giocatore. Stando a quanto riporta Fabrizio Romano, il nuovo tecnico del Manchester United Erik ten Hag sta cercando di riunirsi con Frenkie de Jong del Barcellona.

Dopo aver annunciato le partenze di Jesse Lingard e Paul Pogba, lo United si sta muovendo rapidamente per trovare un sostituto e avrebbe avviato i colloqui con i blaugrana.

Sebbene si sappia che De Jong vorrebbe rimanere al Barcellona, che si sta ricostruendo sotto la guida di Xavi, alla fine potrebbe dipendere dal club.

Sebbene De Jong desideri giocare la Champions League, potrebbe essere un punto morto se il Manchester United dovesse soddisfare il prezzo di 72,5 milioni di sterline (85 milioni di euro), valore della sua clausola rescissoria.