Manchester United: Giggs possibile traghettatore

25-10-2021 23:14

L’ex ct del Galles ed ex campione del Manchester United Ryan Giggs potrebbe subentrare a Solksjaer alla guida dei Red Devils. Dopo gli ultimi risultati negativi, il club inglese sta riflettendo sul possibile esonero del mister norvegese, e secondo i tabloid britannici sarebbe proprio l’ex ala il tecnico in pole position per un ruolo da traghettatore, in attesa di poter ingaggiare un allenatore di altissimo livello (si fa il nome di Antonio Conte).

Giggs fu traghettatore del Manchester United anche nel 2014, quando fu esonerato David Moyes.

OMNISPORT