Manchester United, il destino di Paul Pogba si deciderà in estate

10-01-2022 18:04

Il francese Paul Pogba sarà uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo. L’ex Juventus e Campione del Mondo 2018 è in scadenza col Manchester United a fine stagione, e come ormai sappiamo non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto.

Lo United sperava che già durante questa sessione potessero arrivare offerte concrete per il Polpo, ma fino a questo momento non si registra nessun interesse concreto. Secondo il Daily Mail quindi, Juventus, Paris Saint Germain e Real Madrid si sfideranno in estate per accaparrarselo a zero.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT