Manchester United, Neville: "De Jong dovrebbe fare causa al Barcellona"

Gary Neville ritiene che Frenkie de Jong dovrebbe “prendere in considerazione un’azione legale” contro il Barcellona.

L’olandese è un obiettivo del Manchester United, che avrebbe trovato un accordo con il Barca per l’ex centrocampista dell’Ajax. Tuttavia, De Jong sarebbe intenzionato a rimanere al Barca, mentre si dice in giro che il club spagnolo debba al 25enne 20 milioni di euro di stipendi arretrati.

Questo dopo che De Jong ha rinunciato a parte del suo stipendio per aiutare il Barca a far fronte alle sue difficoltà finanziarie durante la pandemia della COVID-19.

Nonostante i problemi finanziari, il Barca ha messo a segno una serie di acquisti di grande valore in questa finestra di trasferimento, tra cui Robert Lewandowski dal Bayern Monaco e Raphinha dal Leeds United.

Il grande Neville, leggenda dei Red Devils, ritiene che De Jong dovrebbe prendere in considerazione l’idea di portare il Barcellona in tribunale per il mancato pagamento degli stipendi che ha rinviato per aiutare il club.

Neville ha twittato: “De Jong dovrebbe prendere in considerazione un’azione legale contro il Barcellona e tutti i giocatori dovrebbero sostenerlo! Un club che spende fortune per nuovi giocatori e non paga a quelli che ha sotto contratto tutti i loro soldi è immorale e una violazione”.

Ha anche invitato la FIFPRO, l’organizzazione che rappresenta i calciatori professionisti, ad agire contro quello che Neville definisce “bullismo”.

