Manchester United, per il dopo Rangnick due sono i nomi in pole

08-01-2022 12:36

A causa dei capricci della stella Cristiano Ronaldo e dei problemi che sta riscontrando all’interno dello spogliatoio, probabilmente a fine stagione l’allenatore Ralf Rangnick lascerà la panchina del Manchester United, dopo aver preso il posto di Solskjaer pochi mesi fa. Il Times fa due nomi per la sua sostituzione, dando per scontato l’addio di Rangnick, comunque dovesse andare l’anno in casa United.

Il quotidiano inglese cita i due nomi più gettonati per la panchina e cioè l’olandese Erik Ten Hag, attualmente all’Ajax, trascinato agli ottavi di Champions League dai gol di Haller, e l’argentino Mauricio Pochettino, ora al Psg e che tornerebbe dunque in Premier League dopo l’esperienza al Tottenham. Al Psg, infatti, soprattutto i francesi danno per fatta per l’arrivo di Zinedine Zidane. Anche in questo caso sarebbe già tutto deciso, indipendentemente dall’esito della stagione. Il mercato degli allenatori sta diventando più interessante di quello dei giocatori.

OMNISPORT